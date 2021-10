Bons resultados trimestrais continuam a alimentar recordes em Wall Street

O Dow Jones avançou 0,04%, para 35.756,88 pontos, batendo levemente o máximo de fecho da véspera. Durante o dia, contudo, o índice das "blue chips" chegou aos 35.892,92 pontos, um recorde absoluto na negociação intradiária por uma margem de mais de 100 pontos face aois valores do dia anterior.Também o S&P 500 encerrou em máximos, com um ganho de 0,18% até aos 4.574,79 pontos. Antes, chegou a tocar um máximo intraday nos 4.598,53 pontos.Já o tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,06%, para os 15.235,72 pontos, ainda abaixo do recorde de 7 de setembro.O dia foi marcado por bons resultados de algumas cotadas mas também pela expetativa em relação aos resultados de nomes de peso do setor tecnológico a serem divulgados após o fecho das bolsas. Alphabet, Microsoft e Twitter mostram as contas trimestrais após o final da sessão.A Tesla, que ontem disparou quase 13% para máximos históricos, cedeu uns ligeiros 0,63%, mantendo a fabricante automóvel liderada por Elon Musk com uma capitalização bolsista superior a um bilião de dólares.