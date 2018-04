Bons resultados trimestrais trazem Wall Street de volta aos ganhos

O Dow Jones abriu a somar 0,31% para 24.524,57 pontos e o Standard & Poor’s 500 segue a valorizar 0,39% para 2.680,77 pontos.

Por seu turno, o Nasdaq Composite avança 0,45% para 7.160,72 pontos.

A sustentar a negociação estão as contas do primeiro trimestre de algumas cotadas, como a Caterpillar, United Technologies e Pratt & Whitney – cujos lucros superaram as expectativas dos analistas.

Isto numa altura em que os investidores continuam a esperar uma época robusta de apresentação dos resultados trimestrais.

Os analistas inquiridos pela Reuters apontam para que os lucros das empresas que integram o S&P500 tenham aumentado 19,9% no período entre Janeiro e Março, o que representa a maior subida em sete anos.

Nas últimas sessões, a subida dos juros da dívida a 10 anos dos EUA estava a desviar algum do investimento em acções para as obrigações, mas hoje as "yields" estão a aliviar – depois de ontem terem estado muito perto dos 3%, ao atingirem um máximo de quatro anos nos 2,998%.