Bons ventos das tecnológicas atenuam receios da inflação e dão ganhos a Wall Street

Os principais índices do outro lado do Atlântico encerraram a última sessão da semana no verde, liderados pelo bom desempenho das tecnologias e dos serviços de comunicações, que tiveram mais peso no sentimento dos investidores do que os receios em torno da subida da inflação.

