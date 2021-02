BPI: Cotadas enfrentam riscos ESG elevados

As empresas portuguesas estão maioritariamente expostas a setores com riscos ambientais elevados. Ainda assim é nas políticas relacionadas com o governo das sociedades que surgem com pior “rating” face ao respetivo setor. Faltam administradores independentes e falha diversificação.

Cotadas do PSI-20 estão expostas a riscos ambientais elevados, alerta BPI









