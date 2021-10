Caixa BI inicia cobertura à Greenvolt com retorno potencial de quase 30%

anunciou que iniciou operações em mais mercados europeus, nomeadamente em Itália, Bulgária e Roménia

O Caixa Banco de Investimento deu início à cobertura da Greenvolt, recém chegada ao índice PSI-20, com um preço-alvo de 7,50 euros por ação, o que lhe confere um retorno potencial de 27,3% face ao fecho da última sessão. Entre todas as notas sobre a empresa portuguesa, esta é a mais "otimista" em torno do preço-alvo.A mesma nota, assinada pelo analista Carlos Jesus, atribui uma recomendação de "comprar" para a Greenvolt, juntando-se assim a um lote de quatro bancos com a mesma recomendação."O que acreditamos que poder diferenciar a Greenvolt da crescente inundação de empresas que desenvolvem de projetos renováveis ??é sua experiente equipa de gestão. Neste setor, a experiência em garantir e desenvolver projetos renováveis ??é fundamental para aumentar o lucro", pode ler-se no documento a que o Negócios teve acesso.Acrescenta que "a mudança de paradigma em curso no setor de energia, longe de combustíveis fósseis e baixas taxas de juros, deve continuar a dar às empresas um ambiente de financiamento útil no futuro".A empresa conta com um preço-alvo médio de 6,38 euros por ação, entre as cinco casas de investimento que a cobrem. Esse valor representa um retorno potencial de 5,3% face ao valor de fecho nos 6,06 euros por ação"O apoio regulatório para o segmento da biomassa dá uma garantia importante para receitas futuras de ativos já em operação (destacamos a remuneração favorável no Reino Unido), enquanto a geração descentralizada pode adicionar crescimento e diversificação 'downstream'", diz o analista do Caixa BI.No final de setembro, a Greenvolt