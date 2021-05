CaixaBank/BPI aumenta o preço-alvo da Sonae em 18% após mostrar imunidade à covid-19

O CaixaBank/BPI subiu o preço-alvo para a Sonae, dona do Continente e da Worten, em 18,18% para os 1,30 euros por ação, depois de a empresa liderada por Cláudia Azevedo ter mostrado resiliência nos resultados relativos ao ano passado, apesar do impacto da covid-19, consideram os analistas, numa nota de análise.Com esta revisão em alta do preço-alvo, que antes era de 1,10 euros por ação, os analistas do CaixaBank/BPI mantiveram ainda a recomendação inalterada em "comprar".

"A Sonae apresentou um perfil de resultados resilientes apesar dos riscos associados à covid-19 em 2020. Está agora muito bem posicionada para beneficiar com a melhoria dos indicadores macroeconómicos", pode ler-se na nota.