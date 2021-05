CaixaBank/BPI aumenta preço-alvo da Navigator em 12%. Ações sobem para máximos de um ano

As ações da Navigator estão a valorizar 3,85% para os 3,07 euros por ação, o que representa um máximo desde fevereiro do ano passado, num dia em que os analistas do CaixaBank/BPI aumentaram o preço-alvo atribuído à empresa portuguesa, por considerar que tem potencial de crescimento.Numa nota de análise a que o Negócios teve acesso, os analistas do banco de investimento aumentaram em cerca de 12% o preço-alvo para a Navigator, que agora se fixa nos 3,80 euros por ação. O novo preço representa um retorno potencial de cerca de 20% face à cotação do fecho de ontem."A ação está a negociar 9% abaixo dos seus pares, oferecendo um interessante potencial de subida", pode ler-se na nota, com o banco de investimento a manter a sua recomendação de "comprar", numa altura em que os preços do papel aumentaram por duas vezes só este ano.Primeiro, a Navigator anunciou uma subida de preços entre 4% e 6% a partir de fevereiro, mas depois voltou a reforçar com uma subida na ordem dos 6% a 9% a partir de maio.Entre outros fatores, a nota cita as condições mais favoráveis da indústria e as vantagens competitivas da Navigator em relação aos pares no resto da Europa em termos de prestação na bolsa.A empresa está agora a negociar quase 40% acima dos mínimos de 52 semanas nos 1,85 euros por ação.