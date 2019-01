Caterpillar e Nvidia pressionam Wall Street

O Dow Jones encerrou a ceder 0,85% para 24.528,16 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,78% para 2.643,85 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 1,11% para 7.085,69 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico foram sobretudo penalizadas pelas revisões em baixa para os resultados de grandes empresas – o que intensificou os receios em torno da desaceleração económica mundial, já de si visível pelos indicadores na China.

Muitas empresas norte-americanas têm reportado contas abaixo do esperado e revisto em baixa (o chamados "profits warnings") as projeções para o atual trimestre. Hoje foi a vez da Caterpillar e da Nvidia Corp.

A pesar nas contas das empresas que garantem parte das suas receitas com as vendas para a China tem estado a guerra comercial entre Washington e Pequim, com a imposição de tarifas aduaneiras adicionais de parte a parte.

Por outro lado, o presidente dos EUA, que na passada sexta-feira acordou com o Congresso a reabertura dos serviços federais – pondo assim fim a 35 dias de "shutdown", o mais longo da história do país –, já ameaçou impor novo "shutdown" a partir de 15 de fevereiro se não lhe derem o dinheiro que pretende para a construção do muro ao longo da fronteira com o México.

O financiamento temporário acordado na sexta-feira tem a duração de três semanas (até 15 de fevereiro) e permite a normalização dos serviços públicos enquanto prosseguem as negociações sobre como garantir a segurança da fronteira dos EUA com o México.

O chefe da Casa Branca pretende ver aprovado pelo Congresso (Senado e Câmara dos Representantes) um pacote de 5,7 mil milhões de dólares para o muro que Trump quer construir.

Os 35 dias de paralisação parcial dos serviços federais dos EUA, que decorreram entre 22 de dezembro e 18 de janeiro, poderão ter custado à economia do país três mil milhões de dólares (2,62 mil milhões de euros). A estimativa é do gabinete orçamental do Congresso (CBO), uma comissão bipartidária independente que estuda os impactos das políticas governamentais nas contas do país.