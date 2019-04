China e contas da banca sustentam Wall Street

As principais bolsas norte-americanas abriram em alta, sustentadas pelo aumento da concessão de crédito na China e pelos resultados acima do esperado do JPMorgan e do Wells Fargo no primeiro trimestre.

O Dow Jones segue a somar 0,85%, para 26.365,09 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avança 0,58% para 2.904,94 pontos.

O tecnológico Nasdaq Composite está a acompanhar o movimento positivo e ganha 0,52%, para 7.988,47 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estão a aplaudir os resultados da banca neste dia de arranque da época de apresentação das contas do primeiro trimestre do setor financeiro norte-americano.

O JPMorgan e o Wells Fargo reportaram números acima das expectativas, o que está a animar Wall Street.

O sentimento dos investidores está também em alta com os novos dados económicos da China, que mostram um crescimento acima do esperado da concessão de crédito no país.





O mercado aguarda agora por novos dados económicos e mais números da banca, ao mesmo tempo que espera por novos sinais relativamente às conversações comerciais entre Washington e Pequim.