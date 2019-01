CMVM aprova saída de bolsa da Transinsular

"A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deferiu em 14/12/2018, a perda de qualidade de sociedade aberta da Transinsular", lê-se na informação remetida pela CMVM esta segunda-feira ao mercado.

De acordo com o comunicado enviado à CMVM, a saída de bolsa foi pedida na sequência da assembleia-geral anual de acionistas da Transinsular, realizada em 9 de maio de 2018, na qual foi aprovada pela totalidade dos votos de 99,81% do capital social da empresa de transportes marítimos.

"A acionista ETE - Sociedade Gestora de Participações Sociais [...] obrigou-se a adquirir um máximo de 2.710 ações nominativas com valor nominal de cinco euros cada, representativas de 0,19% do capital social da Transinsular [...] pertencentes aos acionistas que não votaram favoravelmente a aludida deliberação, pelo preço unitário de 38 euros durante o prazo de três meses contados a partir da data de publicação da declaração de perda da qualidade de sociedade aberta", acrescentou.

Por sua vez, o valor da contrapartida corresponde ao valor oferecido pela ETE "no contexto do compromisso assumido de adquirir as ações detidas pelos acionistas que não tenham votado favoravelmente" a deliberação, uma vez que "a contrapartida mínima definida pelo auditor independente, foi inferior àquele valor".

Para este efeito, a acionista ETE depositou no Santander uma caução de 102.980,00 euros "destinada a garantir o pontual cumprimento da obrigação de pagamento do valor da contrapartida da aquisição das 2.710 ações detidas pelos acionistas" que não aprovaram a saída de bolsa da Transinsular.

"Os acionistas interessados poderão alienar as ações de que são titulares, mediante a transmissão de ordens de venda junto de qualquer intermediário financeiro legalmente habilitado a receber ordens de venda de valores mobiliários, até às 15:00 horas do dia 18 de março de 2019", indicou.

A Transinsular informou ainda que, durante o primeiro mês de vigência da ordem de compra, a ETE comprou 32 ações representativas do capital social da empresa, ficando assim por adquirir um máximo de 2.678 títulos.

Segundo o comunicado enviado à CMVM, a ETE pretende também recorrer "à aquisição potestativa tendente ao domínio total das ações remanescentes da Transinsular".