CMVM assinala semana do investidor com nova informação dedicada à fraude digital

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) tem uma área do investidor com cara nova. Com informação mais direta e clara, a área do investidor conta ainda com nova informação dedicada às entidades registadas, assim como alertas sobre o risco de fraude digital, como resposta às crescentes tentativas de fraude que aconteceram durante a pandemia.

A nova área do investidor dará, assim, especial enfoque ao tema da fraude fiscal, fornecendo informação adicional sobre as entidades autorizadas e registadas, bem como informação sobre o risco de fraude e cuidados a ter. O anúncio da nova área do investidor foi realizado pela presidente da CMVM, Gabriela Figueiredo Dias, numa conferência de imprensa com outros reguladores e associações do mercado de capitais, para assinalar a semana mundial do investidor.

A área do investidor terá ainda informação em vídeo para o risco da fraude digital, "um risco que aumentou significativamente com a pandemia de covid-19", tal como adiantou Gabriela Figueiredo Dias. De acordo com a presidente da CMVM, verificou-se um aumento do número de tentativas de fraude, assim como de denúncias da parte dos investidores.

"O número de alertas aumentou exponencialmente. Enquanto antes havia 5, 7, 9 alertas por ano, no último ano houve 30 alertas", aponta a mesma responsável, notando que o regulador está determinado em dar redobrada atenção a esta área, num momento em que o risco associado a este tipo de fraudes é maior.

Dedicada ao tema de "conhecer primeiro, investir depois", a semana mundial do investidor, que decorre até ao próximo dia 11 e é organizada pela CMVM, conta com a a parceria da Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado (AEM), a Associação Portuguesa de Analistas Financeiros (APAF), a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento e Fundos de Pensões (APFIPP), a Associação Portuguesa de Seguradores (APS), a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), o Banco de Portugal e a Euronext Lisbon, que ao longo dos próximos dias vão desenvolver várias sessões.