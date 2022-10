Comentários da Fed atiram Wall Street para o vermelho

0,80

Filadélfia, Patrick Harker, ter dito que as taxas de juro deverão subir bem acima dos 4% este ano, deixando a porta aberta para que possam ir ainda mais longe. Também a governadora Lisa Cook salientou que as taxas de juro devem continuar a subir até que a inflação esteja sob controlo.



Muitos dos especialistas apontam que as expetativas quanto aos resultados do terceiro trimestre são baixas, o que torna mais provável que existam agradáveis surpresas a caminho. Mas, apesar disto, a verdade é que as bolsas norte-americanas fecharam mais um dia com perdas.







As bolsas norte-americanas fecharam mais um dia no vermelho, o segundo consecutivo. Os índices caíram, num dia em que os juros das obrigações norte-americana continuaram a agravar-se, à boleia de comentários por parte de membros da Reserva Federal norte-americana (Fed), que defendem que a autoridade monetária deve continuar com o ritmo da subida das taxas de juro.O "benchmark" S&P 500 caiu% parapontos, enquanto o industrial Dow Jones desceu 0,30% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite cedeu% para 1pontos.A escalada do S&P 500 viu uma inversão de marcha após o presidente da Fed deOs investidores estão também a digerir os últimos resultados trimestrais. Se por um lado a Tesla, apesar de ter fechado o terceiro trimestre com um valor recorde nas receitas e nos lucros, ficou aquém das expetativas do mercado, a IBM superou as previsões. No fecho da negociação, a fabricante de automóveis liderada por Elon Musk caiu mais de 6%, enquanto a