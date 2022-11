Comentários da Fed e mortes na China pressionam Wall Street

3.949,94

As bolsas norte-americanas fecharam a negociação desta segunda-feira em terreno negativo. A penalizar os índices do outro lado do Atlântico estão os comentários por parte de responsáveis da Reserva Federal norte-americana (Fed). Apesar de vários terem defendido a continuidade dos aumentos dos juros diretores, a opinião sobre quão longe estes devem ir não é consensual.Também as novas mortes por covid-19 na China estão a gerar preocupação entre os investidores, que temem um possível reforço das medidas de combate à doença por parte da segunda maior economia mundial.O índice de referência S&P 500 cedeu 0,39% parapontos, pressionado sobretudo pelas tecnológicas, que são mais suscetíveis à política monetária. Já o industrial Dow Jones perdeu 0,13% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite recuou 1,09% parapontos.Esta semana, a Fed divulga as atas da última reunião,um documento a que os investidores vão estar atentos na esperança de obter pistas sobre os próximos passos da autoridade monetária.