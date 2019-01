Comércio e juros sustentam Wall Street

O Dow Jones segue a somar 0,71% para 24.544,14 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,64% para 2.652,77 pontos.

Por sua vez, o tecnológico Nasdaq Composite sobe 0,65% para 7.130,39 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico continuam a ser impulsionadas por uma notícia de ontem do The Wall Street Journal que dizia, citando fontes próximas do tema, que alguns membros da Administração Trump estão a fazer pressão no sentido de se diminuírem as tensões comerciais com a China.

Segundo aquele jornal, o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, é um dos signatários da proposta de redução das tarifas aduaneiras impostas à China, um caminho que pode viabilizar um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo.

A contribuir para o otimismo dos investidores estão também novos dados económicos robustos, que acalmaram os receios de que a economia dos EUA esteja em perigo de contração.

Os investidores estão assim mais aliviados em matéria de crescimento económico e do panorama para as taxas de juro nos EUA.

O presidente da Fed de Chicago, Charles Evans, disse que a economia norte-americana está no bom caminho, permitindo que "possamos facilmente ser pacientes" quanto a decisões de novas subidas dos juros".

Do lado negativo, destaque para a Tesla, com a fabricante de veículos elétricos a recuar 7,12% para 322,57 dólares depois de anunciar que vai reduzir a sua força de trabalho em 7%, ou seja, cerca de 3.000 trabalhadores.