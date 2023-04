Como investir com juros altos e economia fraca?

Aproveitar a onda apostando em setores que beneficiem do momento no mercado ou procurar investimentos resistentes ao ciclo económico são duas estratégias diferentes em momentos de dificuldade. Estas são as apostas de cada um dos lados.



Mantêm-se as dúvidas sobre os retornos em 2023, mas o mercado concorda que os investimentos terão de adaptar-se a juros elevados mais tempo. Wolfgang Rattay/Reuters Leonor Mateus Ferreira leonorferreira@negocios.pt 08:30







Incerteza é a palavra que mais domina os "outlooks" para o segundo trimestre. O ano já não tinha começado particularmente otimista e, apesar do período entre janeiro e março ter acabado no verde, os fatores de "stress" têm aumentado gerando dúvidas sobre o desempenho dos mercados. Certo é que encontrar retornos só será possível navegando um ambiente de juros altos e economia a desacelerar.

