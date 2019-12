Cortes de tarifas da China dão novos recordes a Wall Street

As bolsas norte-americanas abriram em terreno positivo, a marcarem novos máximos históricos, sustentadas por mais boas notícias na frente comercial e também pela abertura de posições antes da época festiva.

O Dow Jones segue a somar 0,33% para 28.548,01 pontos, a rondar o máximo histórico de 28.608,64 pontos estabelecido na passada sexta-feira.



O Standard & Poor’s 500, por seu lado, avança 0,10% para 3.227,30 pontos, o que constitui o valor mais alto de sempre.

O tecnológico Nasdaq Composite também ganha terreno, a valorizar 0,21% para um novo recorde: os 8.943,72 pontos.

A frente comercial continua reforçar o otimismo dos mercados e a trazer de volta os investidores que apostam em ativos de maior risco, como é o caso das ações.

A China anunciou que vai reduzir as tarifas à importação de um vasto leque de produtos, incluindo alimentos e acessórios de smartphones, prosseguindo assim a sua iniciativa de redução das barreiras alfandegárias no sentido de impulsionar a procura interna.

Segundo o Ministério chinês das Finanças, serão 859 os produtos que vão ver as taxas aduaneiras reduzidas.

Por outro lado, está já também definido que o acordo comercial de Fase 1 delineado entre os EUA e a China vai ser assinado em janeiro.

A contribuir para animar a negociação bolsista está também a antecipação da época festiva desta reta final do ano, o que leva a que muitas decisões de investimento sejam tomadas agora – já que na semana entre o Natal e o Ano Novo o volume de transações diminui.



Amanhã as bolsas norte-americanas fecham mais cedo e no dia 25 estarão encerradas.