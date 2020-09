Corticeira dispara 8,5% e ajuda PSI-20 na maior subida em 3 meses

A bolsa nacional registou uma forte subida esta quarta-feira, 9 de setembro, acompanhando a recuperação das congéneres europeias, depois do selloff que arrasou Wall Street na sessão de ontem.





A seguir à queda de mais de 1% na sessão de ontem, o PSI-20 valorizou 2,19% para 4.354,05 pontos, o que representa a maior subida desde 16 de junho, dia em que a bolsa nacional avançou 2,44%.





Na Europa, a maioria dos índices também regista ganhos acima de 1,5%, com os investidores a voltarem ao setor das tecnológicas e a espelharem maior confiança na recuperação da economia.





Na véspera da reunião do BCE, a Bloomberg avança que os responsáveis da instituição estão mais confiantes nas suas projeções de recuperação da região do euro, e uma fonte diz mesmo que as estimativas avançadas em junho para a evolução do PIB em 2020 vão ser ligeiramente melhoradas no relatório de amanhã. Na altura, o BCE projetou uma contração de 8,7% este ano.





Neste contexto, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe 1,69% para 369,91 pontos, com os ganhos a serem impulsionados sobretudo pelo setor das telecomunicações e da tecnologia.





Por cá, são as cotadas do grupo EDP e a Corticeira Amorim que se destacam. A empresa liderada por António Rios Amorim disparou 8,54% para 10,80 euros, a EDP somou 3,35% para 4,313 euros e a EDP Renováveis valorizou 3,25% para 13,98 euros.





A contribuir para os ganhos da bolsa nacional estiveram ainda os fortes ganhos da Nos, Jerónimo Martins e Galp Energia. A operadora somou 2,95% para 3,492 euros, a retalhista subiu 2,53% para 14,21 euros e a Galp avançou 2,84% para 9,058 euros, acompanhando a forte recuperação dos preços do petróleo.





O BCP também encerrou o dia com sinal positivo, a ganhar 0,53% para 9,46 cêntimos.