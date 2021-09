Cotadas cíclicas lideram ganhos em Wall Street. Novos recordes para Nasdaq e S&P 500

O Dow Jones "puxou dos pergaminhos" e liderou os ganhos em Wall Street com uma subida de 0,37%, para os 35.443,82 pontos. Os investidores preferiram as cotadas cíclicas, que seguem os ciclos económicos, às tecnológicas.Ainda assim, o S&P 500 e o Nasdaq Composite voltaram a bater máximos históricos. O índice alargado avançou 0,%, para os 4.5 pontos, novo recorde de fecho, depois de ter tocado o valor mais alto de sempre no intraday, nos 4.545,85 pontos. Já o Nasdaq ganhou 0,14%, fechando num recorde de 15.331,18 pontos. Antes, avançou até aos 15.380,07 pontos, novo máximo de intraday.A ajudar o Dow Jones esteve também a subida nos preços do petróleo, que impulsionou o setor energético do índice.O dia foi, contudo, marcado pela expectativa. Os investidores aguardam "em pulgas" pelos dados da criação de emprego nos Estados Unidos em agosto, que serão conhecidos amanhã. Caso o mercado laboral mostre robustez a convicção de que a Fed começará a retirar estímulos ainda este ano sairá reforçada."A maioria dos analistas não esperam que a Fed anunce planos de 'tapering' antes de novembro, pelo menos, ou seja, ainda teremos três relatórios de emprego", diz Matt Weller, diretor de "research" na Forex.com numa nota enviada aos clientes e citada pela Bloomberg."Ainda assim, os traders estarã focados no relatório de emprego de sexta-feira para ver se o mercado laboral está a recuperar como esperado", acrescenta.