Cotadas da EDP animam bolsa. PSI-20 encerra sessão em máximos de mais de três anos

planeia investir 10 milhões de euros para duplicar a produção de peixe em cativeiro no prazo de três anos , também teve um bom desempenho, valorizando 1,41%. Galp e BCP completam o grupo dos gigantes da bolsa, ambas a encerrar a sessão com ganhos na ordem dos 0,5%.

As duas empresas da EDP cotadas no principal índice português disparam esta terça-feira, com subidas em torno dos 2%, ajudando a Bolsa de Lisboa a encerrar a sessão pintada a verde.O PSI-20 subiu 0,92% para 5.670,98 pontos, um máximo de 40 meses. É preciso recuar a junho de 2018 para encontrar o índice num valor tão elevado. Das 19 cotadas, 12 subiram e sete desceram, com os cinco "pesos pesados" a registar ganhos na sessão desta terça-feira.A Corticeira Amorim foi a cotada que mais valorizou, subindo 3,43%, contudo as duas empresas da EDP foram as que mais pesaram no bom desempenho da Bolsa de Lisboa, depois do anúncioRenováveis ganha 2,39% e a casa mãe apreciou 1,83%, indiferentes às A Jerónimo Martins, que Lisboa aproveita o momento positivo nos mercados internacionais para marcar a sexta sessão de subidas em sete e alinha-se com as restantes praças europeias, quase todas elas também a negociar positiva nesta terça-feira. "Apesar de persistirem os receios com a subida da inflação e o abrandamento da economia global, os investidores estão a aproveitar a 'earning season' nos EUA e na Europa para dar maior relevo ao micro em detrimento do macro, o que está claramente a melhorar o sentimento no mercado", indicam os analistas do BA&N.(Notícia atualizada com mais informação)