Cotadas da energia, BCP e JM dão gás à bolsa nacional

A praça lisboeta encerrou a sessão em terreno positivo, com o índice de referência nacional a somar 1,33% para 5.641,69 pontos, com 15 cotadas em alta, 3 em queda e 1 inalterada: a Ramada.

No resto da Europa, as principais praças seguem também a caminho de um fecho no verde, animadas sobretudo pelas cotadas do retalho, petróleo, indústria e viagens. O único setor em baixa no Velho Continente é o do imobiliário.



Por cá, a cotada que mais sustentou o índice de referência nacional foi a EDP Renováveis, a somar 1,81% para 19,70 euros. Também a casa-mãe EDP registou uma subida, a ganhar 0,62% para 4,515 euros.

O restante setor da energia esteve igualmente em alta. A Galp avançou 1,59% para 9,584 euros, em dia de fortes ganhos do petróleo, e a REN pulou 0,60% para 2,52 euros. Por seu lado, a Greenvolt – braço de energias renováveis da Altri – registou um acréscimo de 1,29% para 6,30 euros.

Também o BCP ajudou ao movimento positivo de Lisboa, a subir 2,94% para 0,1678 euros.

O retalho teve igualmente um bom desempenho, com a Jerónimo Martins a subir 2,01% para 20,81 euros, e a Sonae a somar 1,55% para 1,047 euros.



A gestora de investimento Bernstein reviu hoje em alta a recomendação para as ações da dona do Pingo Doce, de ‘market perform’ para ‘outperform’, e elevou o preço-alvo de 19,5 para 23 euros, o que lhe confere um potencial de subida de 10,5% face ao fecho desta terça-feira.

A Pharol também teve um dia de boa performance, encerrando a valorizar 0,51% para 0,08 euros. Já a Nos pulou 0,47% e os CTT apreciaram-se em 1,15%.

Nas papeleiras, a Semapa negociou em contraciclo, a recuar 0,51%, ao passo que a Altri e a Navigator ganharam 1,61% e 0,60%, respetivamente.

As duas outras cotadas que perderam terreno foram a Corticeira Amorim (-1,31%) e a Ibersol (-1,54%).