Cotadas do PSI entregam 2,5 mil milhões aos acionistas

As empresas da bolsa portuguesa estão mais generosas com os investidores do que nunca. As cotadas do índice PSI propõem entregar mais de 2,5 mil milhões de euros aos acionistas, um valor inédito e que se segue a um ano marcado por cortes na remuneração.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...