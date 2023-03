Cotadas do PSI lucram mais 1,2 mil milhões em 2022

Os resultados líquidos das empresas do índice de referência nacional subiram para 4,7 mil milhões de euros, à boleia do aumento dos preços e da reabertura da economia. A energia foi o setor que mais lucrou neste panorama, com a Galp a reforçar 424 milhões de euros de 2021 para o ano passado.

Cotadas do PSI lucram mais 1,2 mil milhões em 2022









