Covid-19 e tecnologias pressionam Wall Street

O Dow Jones fechou a ceder 0,50% para 26.734,71 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,34% para 3.215,57 pontos.



Já o tecnológico Nasdaq Composite desceu 0,73% para 10.473,83 pontos.





A pressionar estiveram sobretudo as tecnológicas, com destaque para a Microsoft (-1,98%) e para a Apple (-1,23%).Os receios em torno do forte aumento de casos de infeção por covid-19 nos EUA também continuam a pesar no sentimento dos investidores, nomeadamente devido ao impacto que isso terá na economia.Hoje foi divulgado que na semana passada houve 1,3 milhões de novos pedidos de subsídio de desemprego, quando o esperado era 1,25 milhões.Também as observações pessimistas do presidente da Fed de Chicago, Charles Evans, contribuíram para uma maior cautela por parte dos intervenientes no mercado.Segundo Evans, não há grandes motivos para a Reserva Federal aumentar os juros enquanto a inflação não atingir a meta de 2% definida pelo banco central. Evans sublinhou que antevê que a baixa inflação seja um problema para os próximos anos.