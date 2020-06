Covid-19 pressiona Wall Street mas tecnológicas aguentam Nasdaq

O Dow Jones fechou a recuar 0,65% para 26.119,61 pontos e o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,36% para 3.113,49 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,15% para se fixar nos 9.910,53 pontos, com a ajuda de cotadas como a Apple, Google e a Microsoft.

Esta foi a quarta sessão consecutiva de ganhos para o Nasdaq.

As praças do outro lado do Atlântico perderam hoje algum ímpeto, devido ao ressurgimento de casos de infeção por covid-19 nos EUA – que se receia que possam penalizar a reabertura da economia.

Depois de ontem terem sido divulgados dados económicos animadores – as vendas a retalho dispararam 17,7% no mês passado nos EUA, e também a produção industrial e a utilização das capacidades industriais melhoraram em maio – os investidores aguardam agora por novos dados do merado laboral.

Amanhã serão conhecidos os números dos novos pedidos de subsídio de desemprego na última semana, no país.

As estimativas da Bloomberg apontam para que na semana passada tenham dado entrada 1,3 milhões de novos pedidos para aceder a este apoio – uma redução face aos 1,5 milhões registados na semana precedente.

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, tem dito repetidamente que tanto a Fed como o governo norte-americano poderão ter de fazer algo mais para conseguirem encarrilar a economia.

Ontem, mais de 100 economistas – incluindo ex-presidentes da Fed, como Ben Bernanke e Janet Yellen – enviaram uma carta ao Congresso, instando os congressistas a aprovarem "legislação multifacetada de apoio, da mesma dimensão que os desafios que a nossa economia enfrenta".