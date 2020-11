Credit Suisse aposta em subida de 12% do S&P 500 em 2021

O S&P 500 pode subir mais 12% até o final de 2021 com o regresso à normalidade após a pandemia de covid-19, de acordo com estrategas do Credit Suisse, que preveem que o índice de referência norte-americano possa atingir o nível de 4.050 pontos até ao final do próximo ano.

"As nossas previsões para 2021 são elaboradas para responder a uma pergunta simples: como é que o futuro (2022) será no futuro (final de 2021)", sublinham os analistas liderados por Jonathan Golub numa nota de research publicada esta quarta-feira.

Ou seja, estão "bullish" para as ações em 2021 porque também estão otimistas para as ações em 2022.

"Somos obrigados a diminuir a ênfase no curto prazo, focando-nos no retorno a um mundo mais normal", acrescentam.

O Credit Suisse tem uma recomendação "overweight" no setor de tecnologia, finanças e ações de saúde, ao mesmo tempo que se mantém neutro em segmentos cíclicos. O banco tem uma posição "underweight" nos não cíclicos.

O índice S&P 500 subiu 12% no acumulado deste ano, até ao fecho de ontem, depois de o choque da pandemia de covid-19 ter levado as ações a afundarem em março.

Os investidores têm apostado de novo em ações de valor, à conta da divulgação dos dados promissores das vacinas da Pfizer e da Moderna que geraram otimismo quanto à reabertura da economia global.

"Quando olhamos para 2022, o vírus será uma memória desbotada, a economia robusta, mas em desaceleração, a curva de juros mais inclinada e a volatilidade mais baixa, e a rotação para cíclicos muito atrás de nós", consideram os analistas do Credit Suisse.