CTT avançam 2,6% na bolsa de Lisboa com anúncio de novo investimento

anunciado um investimento de três milhões de euros em equipamentos e novos centros de operações, permitindo aos Correios de Portugal "crescerem também mais 20.000 metros quadrados".A empresa liderou assim os ganhos numa sessão a verde no PSI-20, que fechou o dia com um ganho de 0,38% para 5.675,22 pontos. Das 19 cotadas, 13 fecharam em terreno positivo e as outras seis no vermelho.

Além dos CTT, também a Ibersol teve ganhos expressivos (+1,2%) dois dias após o fim do aumento de capital, enquanto a Altri subiu 1,09% para 6,03 euros por ação.No retalho, a Jerónimo Martins avançou 1,01% para 19,41 euros, num movimento que poderá ser de correção depois do tombo de 11% da última sessão causado pela saída do segundo maior acionista. Na energia, a tendência foi mista. A EDP subiu 0,9% para 4,85 euros e a EDP Renováveis avançou 0,87% para 23,08 euros.Por outro lado, a Greenvolt liderou as perdas no PSI-20. A energética especializada em biomassa recuou 1,52% para 6,48 euros por ação, depois de ter apresentado resultados trimestrais pela primeira vez desde que está no PSI-20. Os lucros subiram 45,7% para 6,5 milhões de euros, mas não convenceram os investidores.Também a Galp Energia fechou em baixa, de 0,92% para 8,85 euros a acompanhar a tendência no mercado petrolífero.