CTT compram 205.000 ações próprias por 785.000 euros

Os CTT procederam à compra de 205.000 ações próprias no período entre 6 e 12 de maio, informou a empresa de correios em comunicado à CMVM.

A aquisição destas ações representativas do capital social dos CTT foi feita ao abrigo do Programa de Recompra, no mercado regulamentado da Euronext Lisbon.

A empresa postal liderada por João Bento comprou 45.000 ações no dia 6 de maio, a um preço médio ponderado de 4,0051 euros. No dia 9 adquiriu mais 50.000 por um valor médio unitário de 3,9028, e no dia seguinte mais 45.000 por 3,8178 euros.

No dia 11 a aquisição foi de 35.000 ações, por 3,7107 euros, e no dia 12 comprou mais 30.000 por um preço médio de 3,6050 euros.

Assim, os CTT desembolsaram 785.195 euros na compra destas 205.000 ações próprias.

No contexto do programa de recompra de ações próprias (anunciado em 16 de março de 2022), no dia 12 de maio de 2022 os CTT já tinham adquirido 1.130.858 ações – o que eleva para 2.630.859 o número acumulado de ações próprias que a empresa detém e que são representativas de 1,75% do capital social.

Os CTT encerraram a sessão de hoje a recuar 1,35% para 3,6550 euros.

Na passada quinta-feira, 5 de maio, os CTT reportaram uma queda de 38% dos lucros do primeiro trimestre e desde então têm estado a perder em bolsa. Foi nesse contexto de queda que a empresa aproveitou para fazer estas aquisições.