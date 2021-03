CTT e EDP ajudam a derrubar PSI-20

A bolsa nacional fechou em queda, com o PSI-20 a ceder 0,41% para os 4.774,53 pontos. O índice de referência nacional contrariou a tendência da maioria das principais praças europeias, embora o dia tenha sido dividido e Lisboa não tenha sido a única a ficar pelo vermelho.A pesar no desempenho do índice estiveram 14 cotadas, encabeçadas pelos CTT. A operadora de correios nacional resvalou 2,49% para os 2,55 euros.A EDP foi um dos pesos pesados que também penalizou o índice, com uma queda de 1,02% para os 4,77 euros. Já a subsidiária EDP Renováveis contrariou essa tendência, com uma subida de 0,43% para os 18,74 euros.

Ainda do lado das perdas, e com uma quebra forte, esteve também a Sonae. A retalhista desceu 1,52% para os 67,9 cêntimos, depois de ter comunicado ontem, após o fecho, que a Worten obteve um encaixe de cinco milhões de euros com a venda de 17 lojas em Espanha à MediaMarkt. A operação, que tinha sido anunciada a 13 de janeiro, foi concluída após receber a aprovação da autoridade de concorrência espanhola.





A também retalhista Jerónimo Martins reforçou as perdas do índice ao descer 0,88% para os 12,955 euros.





Do lado dos ganhos, a Galp Energia contrariou o desempenho negativo do índice, com uma subida de 0,71% para os 9,672 euros. Isto, apesar de no mercado de petróleo o dia não ser especialmente favorável: tanto em Londres como em Nova Iorque o barril está a rondar a linha de água.

(Notícia atualizada às 17:01)