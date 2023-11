CTT e grupo EDP impulsionam bolsa de Lisboa após bons resultados

Os Correios de Portugal fecharam os primeiros nove meses do ano com lucros de 35,5 milhões de euros, ou seja, mais 25,5%, ou mais 7,2 milhões de euros, do que em igual período do ano passado.

A EDP Renováveis sobe 1,10% para 15,69 euros, enquanto a casa mãe avança 1% para 4,13 euros. Ontem, a EDP também apresentou contas, alcançando um lucro de 946 milhões de euros, o que representa uma subida de 83% face ao mesmo período do ano passado, quando a elétrica reportou lucros de apenas 518 milhões.Entre os pesos pesados a negociar no verde, o BCP ganha 0,76% para 0,3062 euros, e a Galp valoriza 0,24% para 14,42 euros.Do lado das perdas, a Corticeira Amorim cai 1,08% para 9,18 euros. Apesar de ter faturado menos 27 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2023, contra vendas de 790 milhões no mesmo período do ano passado, o maior grupo de transformação de cortiça do mundo obteve mais lucros e vai distribuir um dividendo extra de nove cêntimos.Segue-se a Nos que desliza 1,07% para 3,51 euros e a Ibersol que tomba 0,89% para 6,66 euros. Destaque ainda para a jerónimo Martins que desvaloriza uns ligeiros 0,18% para 22,16 euros por ação.