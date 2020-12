CTT e papeleiras "assinam" abertura do PSI-20 no verde

a Blackrock ter anunciado que





na estrutura acionista da EDP e que detém agora 5,06% da elétrica portuguesa. Além disso, o Governo espanhol aprovou esta quarta-feira o investimento da EDP na aquisição das subsidiárias da espanhola Viesgo – Fresco International, Viesgo Producción, Viesgo Renovables e Viesgo Europa – no âmbito do acordo alcançado pela elétrica portuguesa com o fundo australiano Macquarie em julho último.

A bolsa nacional abriu em alta, com o índice nacional PSI-20 a subir 0,20% para os 4.783,74 pontos, impulsionado por um conjunto de 13 cotadas no verde, contando apenas uma no vermelho.A Europa está expectante em dia de reunião do Banco Central Europeu e do Conselho Europeu. No caso do banco central, os economista esperam um reforço dos estímulos através do programa de compra de obrigações. No caso do Conselho Europeu, há a crença de que conseguirá fechar-se um novo pacote de apoios.Em Lisboa, a bolsa ganha força com os CTT e as papeleiras a darem mais músculo. A operadora de correios nacional avança 1,18% para os 2,58 euros, sendo a segunda cotada que mais ganha.Segue-se a Navigator, que fecha o pódio dos ganhos com uma subida de 0,64% para os 2,51 euros. Encostada está a Altri, ao valorizar 0,57% para os 5,25 euros. A Semapa sobe 0,52% para os 9,72 euros.É também no verde que figuram vários pesos pesados, mas com subidas muito ligeiras. É o caso da EDP, que avança apenas 0,04% para os4,69 euros, depois deA destoar fica isolada a Galp, com um deslize de 0,68% para os 9,10 euros. Isto num dia em que o petróleo se mantém a cotar no verde mas está sujeito à pressão dos números nas reservas dos Estados Unidos, que viram o segundo maior aumento de sempre na semana passada.