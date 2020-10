CTT selam quebra de mais de 4% e PSI-20 é enviado para o vermelho

A bolsa nacional fechou em queda, com o principal índice, o PSI-20, a cair 0,76% para os 4.139,48 pontos. A contribuir para este desempenho estiveram 13 cotadas no vermelho, contra apenas quatro no verde e uma inalterada.





Lá fora, os mercados seguem descrentes, sobretudo na Europa, onde as perdas superam 1,5% em várias das praças principais. O otimismo cessa depois de a líder da Casa dos Representantes, Nancy Pelosi, ter falhado com a meta de fechar um acordo para um novo pacote de estímulos até esta terça-feira. A democrata aponta agora como novo prazo esta semana.





Em Lisboa, os CTT lideraram as perdas, com uma queda de 4,17% para os 2,30 euros, atingindo com esta cotação um mínimo de 3 de agosto deste ano. A operadora de correios nacional vai apresentar os resultados do terceiro trimestre no próximo dia 4 de novembro e, de acordo com as previsões do Caixabank BPI, os lucros deverão cair em 61%.





A Galp seguiu-se aos CTT no pódio, das descidas, ao desvalorizar 2,84% para os 7,86 euros. A petrolífera cede num dia em que as cotações de petróleo sofrem com a divulgação dos números da produção nos Estados Unidos, que revelam uma subida nas reservas relativa à semana passada. O barril em Londres desliza 2,71% para os 41,99 dólares.





A contrariar a tendência negativa ficaram os pesos pesados BCP e Nos, que somaram, respetivamente, 0,39% para os 7,73 cêntimos e 0,26% para os 3,04 euros.