CTT sobem quase 4% e animam PSI-20. BCP e Galp dão salto de mais de 2,5%

A bolsa portuguesa fechou em alta esta terça-feira, 11 de agosto, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,85% para 4.434,06 pontos.

Com 12 cotadas em alta, cinco em queda, e uma inalterada, o PSI-20 acompanhou o otimismo dos mercados acionistas europeus nesta segunda sessão da semana.

A bolsa nacional foi, ainda assim, das que menos subiu na Europa, num dia marcado por um forte aumento do apetite pelo risco por parte dos investidores. Prova disso é a descida de ativos tipicamente de refúgio, como o dólar dos Estados Unidos e o ouro que, com uma desvalorização de quase 4%, regista a maior queda dos últimos sete anos.

A impulsionar este apetite pelo risco estão os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre possíveis cortes de impostos, dados económicos positivos sobre a economia chinesa, e uma evolução positiva do número de internados em locais como a Califórnia e Nova Iorque. Além disso, há notícias animadoras relacionadas com o tratamento para o coronavírus, com a Rússia a anunciar que vai começar a produzir a sua vacina "Sputnik V" em setembro e que já recebeu encomendas de 20 países.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, valoriza 1,58% para 370,44 pontos, animado sobretudo pelas cotadas do setor das viagens, automóvel e do petróleo e gás.

A Galp foi precisamente uma das cotadas que mais contribuiu para a subida do PSI-20 com uma valorização de 2,96% para 9,612 euros.

A par da Galp, também os CTT e o BCP contribuíram para os ganhos. O banco liderado por Miguel Maya ganhou 2,71% para 10,62 cêntimos, enquanto os CTT somaram 3,72% para 2,785 euros, aumentando para mais de 22% os ganhos acumulados nas últimas sete sessões.