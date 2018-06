CTT somam mais de 4% e puxam pela bolsa nacional

A bolsa nacional avança 0,32% para os 5.662,93 pontos, com 11 cotadas a subir, uma inalterada e seis em queda. Na Europa, o Stoxx600 regista uma baixa ligeira, com uma desvalorização de 0,07% para os 387,65 pontos. O sector das matérias-primas é o que mais pesa no cenário europeu.



Por cá, os CTT tomam a dianteira dos ganhos. A operadora de correios nacional somou 4,08% para os 2,91 euros, quebrando um ciclo de três sessões consecutivas em queda.



As papeleiras, que ascenderam a novos máximos históricos durante a sessão, acabam com menos destaque. Só a Semapa consegue uma valorização de 1,91% para os 23,95 euros. A Altri isola-se como a única cotada a terminar a negociação inalterada nos 8,69 euros, enquanto a Navigator acaba mesmo por visitar o terreno negativo e encerrar com um deslize de 0,17% para os 5,93 euros.



O BCP, que chegou a somar 1,97% ao longo do dia, terminou com uma valorização mais tímida, de apenas 0,29% para os 27,45 cêntimos. O banco encontrava-se a reagir à recomendação da agência de rating DBRS, que que elevou a perspectiva financeira da instituição para "positiva" -- indicando que em breve a cotada poderá inserir-se na categoria de investimento de qualidade.



A travar maiores ganhos esteve a EDP Renováveis, que foi a cotada que mais desvalorizou, com uma quebra de 1,88% para os 8,09 euros. No dia anterior, já após o fecho, o BBVA cortou a avaliação da energética gerida por Manso Neto de "outperform" para "market perform". Paralelamente, o banco de investimento aposta num preço alvo de 8,10 euros, acima dos 7,72 euros anteriores mas ainda assim inferior ao valor do fecho desta segunda-feira.



As restantes energéticas sustentaram os resultados positivos do índice nacional, com a EDP a valorizar 0,83% para os 3,40 euros e a REN a avançar 0,26% para os 2,342 euros. Já a petrolífera Galp flutua 0,03% acima da linha de água, negociando nos 16,255 euros.



Isto num dia em que as cotações do petróleo resistem às notícias de aumentos nas reservas. De acordo com as previsões apresentadas pela OPEP esta terça-feira, a oferta de petróleo vai aumentar mais do que a procura em termos percentuais, especialmente devido ao crescimento da produção nos Estados Unidos. O ouro negro está a valorizar apenas 0,01% para os 76,45 dólares por barril de Brent, referência para a Europa.





(Notícia em actualizada às 17:01)