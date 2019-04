Cuidados de saúde tiram fôlego a Wall Street

Reuters

O Dow Jones encerrou a ceder 0,01%, para 26.449,54 pontos, e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,23% para 2.900,45 pontos.

O tecnológico Nasdaq Composite acompanhou o movimento negativo e desvalorizou 0,05%, para 7.996,08 pontos. O seu mais alto nível de sempre foi atingido em outubro passado, nos 8.133,30 pontos.

Já o Nasdaq 100 chegou a atingir um máximo histórico durante a sessão, ao tocar nos 7.715,07 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico foram sobretudo penalizadas pelas cotadas dos cuidados de saúde, com especial destaque para a UnitedHealth, Anthem e Humana.

O movimento de sell-off intensificou-se numa altura em que crescem os receios em torno da futura política de cuidados de saúde nos Estados Unidos, já que muitas empresas temem que possa prejudicar a sua atividade.

A travar maiores perdas esteve o setor tecnológico, devido a várias notícias neste domínio.

A Intel avançou 3,26% para 58,56 dólares, tendo chegado a subir mais de 4%, depois de anunciar o abandono da produção de modems 5G para telemóveis, que fornecia à Apple, deixando o negócio para a Qualcomm.

Já a Qualcomm – que ontem escalou 23%, naquele que foi o maior ganho desde 1999 numa só sessão, depois de a empresa e a Apple terem encerrado o litígio que as opunha em tribunal – voltou hoje a disparar e chegou a ganhar mais de 17%, tendo terminado a ganhar 12,25% para 79,08 dólares, ainda a capitalizar o acordo celebrado com a Apple relativamente ao fornecimento de chips nos próximos seis anos com opção de prorrogação por mais dois anos.



Desta forma, a Apple e a Qualcomm puseram fim a uma disputa de vários anos em tribunal por infrações mútuas de patentes.

Ainda neste setor sobressaiu também a Pinterest, que confia que conseguirá alcançar uma valorização bolsista de mais de 9.000 milhões de dólares, segundo o prospeto da sua OPV.

Todas estas notícias levaram o Nasdaq 100 a marcar novos máximos históricos na negociação intradiária. O recorde anterior tinha sido marcado em outubro de 2018 nos 7.700,55 pontos.

Entretanto o índice tecnológico perdeu gás à conta da Netflix - cujo guidance para os novos assinantes no trimestre em curso decepcionou o mercado - e das cotadas das biotecnologias.

O setor financeiro esteve misto, com as suas cotadas a negociarem à boleia dos últimos reportes de contas do primeiro trimestre. O Morgan Stanley ganhou terreno, ao passo que o Bank NY Mellon pressionou com uma descida.

O Morgan Stanley reduziu em 9% o seu lucro e o BNY Mellon em 20% entre janeiro e março, segundo os números divulgados hoje.

Por seu lado, a PepsiCo atingiu um máximo histórico nos 126,86 dólares depois de apresentar resultados do primeiro trimestre que ficaram acima do esperado.