Dados do emprego animam Wall Street. S&P 500 com melhor semana desde novembro de 2022

As bolsas norte-americanas terminaram no verde, com os sinais de um mercado laboral menos robusto a animarem os investidores. A perspetiva do mercado é de que a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos não vai voltar a subir os juros.O S&P 500, referência para a região, valorizou 0,94% para 4.358,34 pontos, o industrial Dow Jones somou 0,66% para 34.061,32 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite subiu 1,38% para 13.478,29 pontos.No acumulado da semana, o S&P 500 conseguiu mesmo o maior ganho semanal desde novembro do ano passado, com uma valorização de 5,85%.Depois da divulgação dos dados do emprego, que mostram que foram criados 150 mil postos de trabalho em outubro (abaixo dos 180 mil antecipados pelos economistas da Bloomberg), os investidores reajustaram as perspetivas sobre o curso da política monetária. O mercado atribui agora uma probabilidade de 16% de uma nova subida dos juros em janeiro e já dá como certo que o corte das taxas aconteça em junho e não em julho.Isto porque poderá sinalizar que a economia está finalmente a ressentir-se do aperto monetário."A economia norte-americana mostrou as primeiras falhas, mas os mercados escolheram não se importar. Por agora, tudo está bem", afirmou Florin Ielpo, da gestora de ativos Lombard Odier, em declarações à Bloomberg.