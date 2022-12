Dados do emprego trocam as voltas a Wall Street. Sessão fechou mista

11.461,50 pontos e o industrial Dow Jones somou 0,10% para 34.429,88 pontos.



261 mil), a taxa de desemprego manteve-se inalterada nos 3,7%.

As bolsas norte-americanas encerraram mistas, após uma sessão de grande instabilidade. Os dados do emprego acima do esperado alimentaram o receio de que a Fed poderá manter o ritmo das subidas das taxas de juro, apesar de o presidente da autoridade monetária ter admitido esta semana um abrandamento.As empresas norte-americanas criaram 263 mil postos de trabalho em novembro , acima do valor registado em outubro.O "benchmark" S&P 500 recuou 0,12% para os 4.071,70 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,18% para osAs atenções dos investidores estão agora mais centradas em qual será o aumento final das taxas de juro e não tanto sobre qual a subida que sairá da reunião deste mês."Criar 263 mil postos de trabalho mesmo após as taxas terem avançado cerca de 350 pontos base não é brincadeira. O mercado de trabalho está ao rubro, colocando pressão na Fed para continuar a aumentar as taxas de juros", afirmou Seema Shah, analista da Principal Asset Management, à Bloomberg. "O que é que impede [a Fed] de elevar as taxas acima dos 5%?", acrescentou.Enquanto o número de postos de trabalho criados acelerou face a outubro (