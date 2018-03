Dados económicos nos EUA animam Wall Street

As principais praças norte-americanas arrancaram a sessão desta quinta-feira em alta, aliviando assim um pouco das quedas recentes, animadas pelos dados económicos. O Dow Jones avança 0,32% para 24.838,31 pontos, o Nasdaq cresce 0,03% para os 7.499,293 pontos e o S&P500 sobe 0,11% para 2.755,55 pontos.





Os receios em torno de uma guerra comercial, despoletados pelos temores de que os EUA possam aplicar taxas aduaneiras sobre as importações chinesas, esmoreceram e os investidores estão hoje de olhos postos nos dados económicos. De acordo com a Reuters, o número de norte-americanos a pedirem subsídio de desemprego na semana passada caiu.



Ou seja, houve menos quatro mil pedidos iniciais de subsídio de desemprego, para um total de 226 mil, indicam os dados do Departamento do Trabalho. Estes números sugerem que o mercado de trabalho está robusto apesar de haver sinais de que o crescimento económico terá abrandado ligeiramente no primeiro trimestre.





Além disso foi igualmente revelado hoje que houve uma subida dos preços dos bens importados no mês passado, impulsionada pelo enfraquecimento do dólar, o que faz crescer as expectativas de que a inflação vai recuperar este ano, avança a agência de informação.



Entre as cotadas tecnológicas, o Facebook desce 0,84% para 182,65 dólares por acção, a Microsoft perde 0,91% para 93 dólares e a Apple sobe 0,02% para 178,47 dólares.





Na banca, o Goldman Sachs ganha 0,96 para 266,98 dólares e o JPMorgan sobe 0,49% para 115,51 dólares.



(Notícia actualizada pela última vez às 13:54)