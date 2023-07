Dados robustos aliados a contas abaixo do esperado tramam Nasdaq e S&P 500

a margem de lucro do grupo de Elon Musk baixou de 19,3% no trimestre anterior para 18,2% este.





Uma ronda de resultados que desiludiu os investidores aliada a dados do trabalho robustos penalizaram os índices norte-americanos, tendo apenas o industrial Dow Jones escapado com ganhos.A Netflix reportou contas na quarta-feira, tendo superado as estimativas, mas as previsões das receitas para o trimestre em curso desiludiram. A plataforma de streaming viu as ações caírem 8,41% para 437,42 dólares.Além da Netflix, também a Tesla apresentou ontem as contas do último trimestre, em que registou um aumento das vendas. Contudo, devido aos descontos que tem aplicado nos seus modelos,Os títulos da fabricante de automóveis elétricos caíram 9,74% para 262,90 dólares.Além disso, os novos pedidos de subsídio de desemprego recuaram na semana passada, o que aumentou as expetativas de que a Reserva Federal (Fed) norte-americana poderá continuar a subir as taxas de juro, uma vez que o mercado laboral continua a dar sinais de robustez. OCom estes dados, aumentaram as apostas de uma nova subida após a reunião da próxima semana.O índice de referência S&P 500 perdeu 0,68% para