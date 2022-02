De olhos na Ucrânia, Lisboa fecha no vermelho em linha com Europa

O PSI-20 recuou 0,52%, para os 5.464,92 pontos, acompanhando a tendência negativa da maioria das praças europeias - as exceções são Londres e Amesterdão.Das 19 cotadas do índice apenas cinco fecharam com ganhos, enquanto 13 terminaram o dia no vermelho e a Ramada encerrou inalterada.As maiores quedas do dia pertenceram à Ibersol (-1,48%) e Greenvolt (-1,29%), com a empresa liderada por Manso Neto a recuar para os 5,37 euros, mínimos desde o início de setembro.O dia revelou-se negativo também para as papeleiras Navigator e Altri, que perderam 1,22% e 1,14%, respetivamente. Isto apesar de a Altri ter anunciado a subida do preço da pasta de papel a partir de 1 de março e de um research do CaixaBank considerar que as duas papeleiras têm boas perspetivas para este ano.A pressionar o índice estiveram ainda a Nos, que cedeu 1,05%, para os 3,39 euros, o BCP, que caiu 0,90%, para os 0,1863 euros, e a Galp, que cedeu 0,82%, fechando nos 9,626 euros.Os pesos pesados Jerónimo Martins e EDP também fecharam no vermelho, com a dona do Pingo Doce a cair 0,69%, até aos 19,46 euros, e a elétrica a recuar 0,60%, para os 3,833 euros, renovando mínimos desde maio de 2020.A travar as quedas do índice surgem a Sonae, com um ganho de 0,67%, para 0,975 euros, e, principalmente, a EDP Renováveis, com uma subida de 0,45%, terminando o dia nos 17,99 euros.As cotadas com melhor desempenho foram, no entanto, a Novabase, que avançou 1,18%, seguida da Semapa e Mota-Engil, com subidas de 1,16% e 0,92%, respetivamente.