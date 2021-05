Debilidade nas telecomunicações ofusca lucros no retalho e quebra Wall Street

As bolsas norte-americanas registaram uma sessão volátil, entre ganhos e perdas pouco expressivos. As boas contas no retalho foram ofuscadas pela queda nos títulos das telecomunicações e pelos dados fracos relativos ao arranque de novas construções no país.



Lucas Jackson/Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 18 de Maio de 2021 às 21:16







... O Dow Jones fechou a ceder 0,78%, para se fixar nos 34.060,66 pontos. Isto depois de a 10 de maio ter fixado um novo máximo histórico nos 35.091,56 pontos – o que significa que desde então já perdeu mais de mil pontos. Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,85%, para 4.127,83 pontos. No dia 7 de maio fixou um valor nunca antes atingido, nos 4.238,04 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,56% para 13.303,64 pontos. Os três grandes índices estavam a conseguir aguentar-se no verde, devido sobretudo aos resultados trimestrais acima do esperado por parte de retalhistas de peso, como a Walmart e a Home Depot, mas acabaram por inverter devido à forte queda dos títulos das tecnológicas, especialmente das telecomunicações – como a AT&T, e aos dados fracos relativos ao arranque de novas construções no país. Na reta final da negociação, o Nasdaq conseguiu regressar a terreno positivo e os restantes índices começaram também a aliviar as perdas, mas nos últimos minutos a tendência acabou por se consolidar no vermelho. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

