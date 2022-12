Depois da Fed vem BCE. Wall Street dorme mal pela segunda noite

O Banco Central Europeu e a Reserva Federal norte-americana anunciaram entre ontem e hoje subidas de 50 pontos base dos juros diretores, mas a pressão veio depois. Tanto o presidente da Fed, Jerome Powell, como a presidente do BCE, Christine Lagarde, reiteraram a necessidade de continuar a subir as taxas de juro.As notícias não caíram bem aos investidores e Wall Street voltou a registar perdas esta quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo. O setor tecnológico um dos fortemente penalizados.O industrial Dow Jones perdeu 2,25% para 33.202,22 pontos, enquanto o S&P 500 desvalorizou 2,56% para 3.892,86 pontos e caminha a passos largos para o pior ano desde a crise financeira de 2009. Já o tecnológico Nasdaq Composite desceu 3,23% para 10.810,53 pontos.Entre os principais movimentos de mercado esteve a Apple, que caiu 4,69%, registando assim o pior dia desde setembro."A subida de dezembro não vai ser a última do ciclo e é provável que os aumentos das taxas de juro continuem em 2023, isto a não ser que a inflação diminua de forma aguda nos próximos dois meses, o que é altamente improvável", explicou James Demmert, analista da Main Street Research, numa nota vista pela Bloomberg."Esperamos que as futuras subidas das taxas de juro sejam menores, nos 25 pontos base, mas estamos céticos da ideia de que a Fed esteja seriamente a considerar uma pausa no ciclo de aumentos", completou.