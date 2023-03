Depois da tempestade, a bonança? Wall Street agarra "moderação" da Fed e sobe

3.981,35

CEO da fabricante de automóveis elétricos, Elon Musk, sobre os planos da empresa para os próximos meses. A falta de um anúncio sobre um carro mais acessível desiludiu os investidores

As bolsas norte-americanas viram um discurso mais suave e depositaram nele as suas esperanças. Os índices fecharam no verde, após dois dias consecutivos de perdas ou ganhos muito ligeiros.A dar força às bolsas do outro lado do Atlântico estiveram as palavras do presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, que disse esta quinta-feira que o banco central poderá estar em condições de pausar o ritmo das subidas das taxas de juro este verão. As palavras do responsável foram interpretadas pelos investidores como uma posição mais "suave", o que deu alento à aposta nos ativos de risco.Apesar do discurso de Bostic, vários membros da autoridade monetária têm reforçado nos últimos dias a necessidade de continuar a subir os juros, tendo as dúvidas sobre quão longe irão essas subidas - tanto nos Estados Unidos, como na Europa - dominado a agenda nos últimos dias.O mercado aposta agora que o pico das taxas de juro será de 5,5% em setembro, havendo mesmo quem admita que poderá chegar aos 6%.O "benchmark" S&P 500 somou 0,76% parapontos, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,73% parapontos e o industrial Dow Jones cresceu 1,05% parapontos.Num dia positivo para as bolsas, a Tesla fugiu aos ganhos, com as ações a tombarem 5,85%. Na base da queda esteve uma apresentação do