A Alphabet (dona do Google) é a cotada que mais penaliza nesta abertura de sessão, com a tecnológica a perder 2,43% para 1.257,66 dólares depois de ontem ter reportado lucros no terceiro trimestre que ficaram aquém das estimativas dos analistas Já a travar uma descida mais acentuada de Wall Street está a General Motors, que soma 5,40% para 38,62 dólares, isto apesar de a construtora ter cortado as perspetivas para os lucros no conjunto do ano de 2019.Também a pressionar o sentimento dos investidores norte-americanos está a expetativa quanto à decisão que a Reserva Federal dos Estados Unidos irá adotar no que concerne à respetiva política monetária. Nesta fase, a convicção dos analistas é a de que o banco central corte os juros diretores da maior economia mundial no encontro de dois dias que tem início esta terça-feira.(Notícia atualizada às 13:55)