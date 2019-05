Também a pressionar esteve o BCP, com o banco a resvalar 0,71% para 0,2509 euros.



A impedir uma maior queda do PSI-20 estiveram os CTT ao ganharem 2,95% para 2,306 euros na sessão.

(Notícia atualizada às 16:50) No plano nacional foi a Nos que mais pressionou. A operadora de telecomunicações desvalorizou 4,20% para 5,595 euros, isto num dia em que negociou sem conferir direito ao dividendo de 35 cêntimos referente ao exercício financeiro de 2018, sendo que ao ter tocado nos 5,535 euros esteve em mínimos de 25 de março. Se não tivesse descontado a remuneração acionista, a Nos teria fechado a sessão em alta.Também a pressionar esteve o BCP, com o banco a resvalar 0,71% para 0,2509 euros.Nos setores da energia, do retalho e do papel o sentimento repartiu-se. No primeiro caso, a EDP Renováveis somou 0,46% para 8,80 euros e a EDP ganhou 0,18% para 3,269 euros, isto depois de ter sido anunciado que a elétrica e a congénere Engie vão (Notícia atualizada às 16:50)

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta quarta-feira, 22 de maio, a perder 0,28% para 5.108,06 pontos, com oito cotadas em alta e outras tantas em queda, enquanto as restantes duas fecharam inalteradas no valor de fecho de terça-feira. A praça lisboeta acompanhou assim a tendência de quedas que se verifica nas principais praças europeias.A generalidade das bolsas do Velho Continente transaciona em terreno negativo numa altura em que voltam a adensar-se os receios quanto a uma escalada na disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, em particular depois de terem surgido notícias que dão conta da possibilidade de a Casa Branca estar preparada para colocar mais empresas tecnológicas chinesas na "lista negra" de Washington.