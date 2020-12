Dia de nervos em Wall Street. Nova variante da covid e queda da Tesla pesaram

O Dow Jones foi o único índice de Wall Street que fechou no verde, a subir 0,12% para os 30.21645 pontos. Na passada sexta-feira, marcou um máximo de sempre nos 30.343,59 pontos.

O Dow esteve a entrar constantemente em território negativo e positivo na última hora de negociação e conseguiu no único minuto aguentar o fôlego e encerrar em ligeira alta, muito à conta do otimismo em torno dos estímulos à economia.

Em contrapartida, o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,39% para 3.694,92 pontos. Na sessão anterior tinha atingido o valor mais alto da sua história, nos 3.726,70 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,10% para 12.742,52 pontos, depois de na sexta-feira ter estabelecido um novo máximo histórico nos 12.809,60 pontos.

Os principais índices bolsistas de Wall Street viveram uma sessão acidentada, com os receios de uma nova variante do coronavírus a pesarem no sentimento e a ofuscarem grandemente o novo pacote de estímulos pandémicos nos EUA que foi acordado no domingo à noite em Washington e que se espera que seja aprovado esta noite.

Este é o segundo pacote de estímulos governamentais no âmbito da pandemia. Os congressistas norte-americanos envolvidos nas negociações chegaram finalmente a acordo para este pacote de ajuda contra a covid-19 no valor de 900 mil milhões de dólares, só faltando a luz verde no Congresso.

A Câmara dos Representantes deverá aprovar ainda hoje, passando em seguida para o Senado.

O valor inicial pretendido pelos democratas era de um pacote de pelo menos 1 bilião de dólares, mas os republicanos fizeram finca-pé e acabou por ser encolhido. Ainda assim, a expectativa de finalmente o acordo ver a luz do dia animou os investidores, com a banca a ser o setor que mais ganhou.

Apesar do otimismo relativamente à aprovação desta nova ajuda à economia, o peso negativo da Tesla acabou por pressionar o Nasdaq e o S&P 500, ao fechar a cair 6,49% para 649,86 dólares no dia em que se estreou no índice das 500 grandes cotadas – e em que acabou por liderar as quedas do índice.





Tesla despista-se na estreia no S&P 500

A Tesla caiu na sua estreia no Standard & Poor’s 500, a acompanhar a tendência do resto do mercado devido sobretudo aos receios em torno da nova variante do coronavírus que surgiu no sudeste de Inglaterra – e que levou dezenas de países da Europa, Médio Oriente e Américas a anunciarem a proibição, nos seus aeroportos, de voos provenientes do Reino Unido.

A fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk tinha ganho terreno antes da sua inclusão no índice. Até ao fecho de sexta-feira, as ações da Tesla negociadas no Nasdaq subiam 70% desde 16 de novembro – dia em que foi anunciado que a cotada passaria a fazer parte do S&P 500.

Além do pessimismo no mercado, a queda da Tesla no primeiro dia de negociação no S&P 500 não constitui supresa. Lindsey Bell, principal estratega de investimento na Ally Invest, comentou à CNN que se registaram quedas similares aquando da estreia de outras grandes cotadas naquele índice, como foi o caso do Facebook em 2013 e da Yahoo (agora detida pela Verizon) em 1999.

Esta é uma semana mais curta para os mercados, com as praças do outro lado do Atlântico a fecharem no dia de Natal e a encerrarem mais cedo na véspera (quinta-feira). O facto de ser uma semana de plena época festiva leva a um volume mais reduzido de transações.