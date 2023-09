Dia de perdas para Wall Street na véspera de decisão da Fed

mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros diretores, o "dot plot", na expectativa de obterem pistas sobre os próximos passos.

As bolsas norte-americanas fecharam com perdas, na véspera de ser conhecida mais uma decisão de política monetária da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos. O mercado acredita que o banco central vai manter as taxas de juro elevadas durante mais tempo, de modo a travar a inflação, sobretudo numa altura em que os preços do petróleo sobem para valores máximos de vários meses.O Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, chegou a negociar na casa dos 95 dólares por barril esta terça-feira. E a subida dos preços do crude está a gerar receios de um novo agravamento dos preços no consumidor, o que está a ditar cautela no mercado. Isto porque o aumento dos preços da energia ajudaram no passado a empurrar os Estados Unidos para uma recessão, nomeadamente em meados de 1970 e no início de 1980 e 1990.O S&P 500 desvalorizou 0,22% para 4.443,95 pontos, o industrial Dow Jones cedeu 0,31% para 34.517,73 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,23% para 13.678,19 pontos.Os investidores vão estar sobretudo atentos aoEntre as principais movimentações durante a negociação, a Amazon deslizou 1,68% para 137,63 dólares, no dia em que anunciou que vai contratar 250 mil trabalhadores para o departamento de logística, sinalizando confiança para as épocas festivas.Já a Maplebear, que opera sob a marca Instacart, subiu 12,33% para 33,70 dólares, na estreia em bolsa.