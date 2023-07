Dia sangrento em Wall Street já de olhos postos nos dados oficiais do emprego

4.411,59

"A venda é impulsionada pela ideia de que a economia é um comboio de carga que não pode ser parado e que a Fed vai ter de trabalhar ainda mais duro. E também vemos isso no mercado das obrigações, onde observamos uma reação ainda mais dramática", afirma David Donabedian, responsável pelo departamento de investimento da CIBC Private Wealth US.









As bolsas norte-americanas fecharam com perdas, num dia em que os investidores deram como certo que a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos vai continuar a subir as taxas de juros - como já era esperado -, podendo ainda ir mais longe do que o inicialmente previsto. Mas apesar de rematarem o dia em queda, os índices do outro lado do Atlântico conseguiram recuperar algum terreno, uma vez que durante o dia chegaram a desvalorizar mais de 2%.O índice de referência S&P 500 perdeu 0,79% parapontos, o industrial Dow Jones recuou 1,07% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,82% parapontos.A maré vermelha nos mercados começou depois de a ADP ter divulgado que as empresas norte-americanas do setor privado criaram quase meio milhão de postos de trabalho em junho - o número mais elevado em mais de um ano. Esta robustez do mercado laboral deu força às expectativas de que a Reserva Federal (Fed) dos EUA vai manter a política monetária mais restritiva, deitando por terra a perspetiva de um alívio ainda este ano.E se noutras alturas as perspetivas de uma política monetária mais dura beneficiaram as obrigações ou a moeda norte-americana, o cenário foi esta quinta-feira diferente, com os investidores a fugirem também da dívida dos Estados Unidos. No caso da dívida a curto prazo, os juros encontram-se mesmo acima dos da dívida a longo prazo - o que por norma significa que os investidores veem um risco de recessão nos próximos dois anos.Os juros das obrigações norte-americanas a dois anos agravaram-se 4,9 pontos base para 4,993%, enquanto os juros da dívida a dez anos subiram 10,8 pontos base para 4,039%.Os investidores aguardam agora pela divulgação, esta sexta-feira, dos dados oficiais do emprego nos Estados Unidos - que contemplam não só o setor privado, como também o público.