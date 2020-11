Disparo de 6% de Galp e BCP traz bolsa nacional para máximos de agosto

O índice PSI-20 terminou esta primeira sessão da semana a valorizar 1,35% para os 4.426,33 pontos, o que representa um máximo desde meados de agosto, num dia em que todas as praças europeias registam ganhos fortes, à boleia das mais recentes notícias sobre a vacina anti-coronavírus da norte-americana Moderna.Assim, a sessão desta segunda-feira marca o regresso da bolsa nacional aos ganhos, depois de na sexta-feira (-0,06%) ter posto uma pausa um ciclo de quatro sessões consecutivas a ganhar força.Hoje, o Banco Comercial Português registou uma das maiores subidas, com um ganho de 6,02% para os 10,57 cêntimos por ação, um máximo de três meses. Esta á uma prestação em linha com o setor da banca na Europa, que beneficia - para além do otimismo em torno da vacina - com o disparo do banco espanhol BBVA, que anunciou a venda da sua filial nos Estados Unidos.Na semana passada, a cotada liderada por Migual Maya disparou 31% em bolsa, naquela que foi a sua melhor de sempre em bolsa.Para além do ganho do BCP, também a petrolífera Galp voltou aos bons desempenhos com um disparo de 5,62% para os 9,136 euros por ação. Tanto o setor petrolífero, como o setor da banca têm sido os mais prejudicados durante esta pandemia.Outra das empresas que registou um ganho na ordem dos 6% foi a construtora Mota-Engil (+6,13%) que subiu para os 1,316 euros por ação.No setor da pasta e do papel, a Navigator ganhou mais de 4% enquanto que a Altri valorizou 3,8%.