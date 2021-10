Ganho de quase 4% da Galp incapaz de manter bolsa nacional no "verde"

As cotações do "ouro negro" estão a negociar em alta, a subirem 4% no acumulado da semana, impulsionadas pela crise energética global que tem estado a levar os preços do gás natural para máximos históricos e levou a China a ordenar um aumento da produção de carvão.





O índice PSI-20 terminou esta última sessão da semana no "vermelho", com uma desvalorização de 0,29% para os 5.514,79 pontos, em linha com o sentimento registado entre as congéneres europeias. O final do dia nas bolsas foi marcado pelos dados do emprego norte-americano aquém do esperado.Entre as empresas, e apesar do sentimento de quedas generalizado, a petrolífera Galp Energia conseguiu evidenciar-se com um ganho de 3,59% para os 10,065 euros por ação, num dia em que todo o setor na Europa "esfregou as mãos" com a nova escalada dos preços do petróleo, que seguem em máximos de três anos.Mas a pressionar todo o índice nacional estiveram as duas empresas do grupo EDP. A casa-mãe perdeu 1,57% para os 4,463 euros por ação e a EDP Renováveis desvalorizou 1,82% para os 20,52 euros.A cair estiveram também o BCP, com uma desvalorização de 1,70% para os 16,80 cêntimos por ação, e a Jerónimo Martins, com uma perda de 1,63% para os 18,105 euros.

Dos EUA veio a notícia que fixou a atenção dos investidores, com o anúncio de que a economia norte-americana apenas acrescentou apenas 194.000 empregos em setembro, quando a previsão dos economistas apontava para 500.000 novos postos de trabalho.

A fraca criação de novos empregos veio revelar que a economia norte-americana ainda não conseguiu recuperar completamente da crise provocada pela covid-19, o que pode afastar, por enquanto, a retirada gradual de estímulos por parte da Fed.