Disparo do BCP ajuda a pintar PSI-20 a verde

A Bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira pintada a verde, com o PSI-20 a valorizar 0,74% para os 5.706,07 pontos. Das 19 cotadas do principal índice português, dez subiram, sete desceram e duas mantiveram-se inalteradas.A liderar os ganhos, de forma destacada, esteve o BCP, que avançou 4,41%, num dia em que viu o seu preço-alvo ser subido pelos analistas da AlphaValue. A consultora independente reviu em alta o "target" para as ações, para 0,23 euros cada. Na sessão de hoje, o valor da ação situou-se nos 0,17 euros.O retalho também viveu um bom momento, com a Jerónimo Martins a ser a segunda cotada no pódio dos ganhos, a valorizar 1,10%. Já a Sonae avançou 0,29%.No setor energético, o que tem mais peso na Bolsa de Lisboa, a EDP Renováveis foi a única a destoar, com uma queda de 0,30%. De resto, Galp Energia (+0,12%), EDP (+0,91%), REN (+0,60%) e Greenvolt (+0,16%) terminaram o dia em tons de verde.A liderar as perdas esteve a Ibersol, a cair 1,17%, seguida pela Ramada, que desvalorizou 0,83%, e a Navigator, que perdeu 0,41%.Lisboa esteve do lado dos ganhos numa Europa mista, nesta sessão, em que França e o índice Stoxx 600 desvalorizaram, enquanto o resto das principais praças europeias terminaram o dia a subir.